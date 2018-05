Partido Nacionalista Basco apoiará moção de censura contra Rajoy, diz mídia

31/05/2018 | 11:38



O Partido Nacionalista Basco (PNV) vai apoiar uma moção de censura contra o primeiro-ministro da Espanha, Mariano Rajoy, disseram veículos de comunicação da Espanha nesta quinta-feira. A decisão aumenta a possibilidade de substituição do conservador por um governo liderado pelos socialistas.

Os cinco votos do PNV são considerados fundamentais para o líder socialista Pedro Sanchez vencer a votação na câmara baixa do Parlamento espanhol. Uma maioria absoluta de 176 votos é necessária na câmara de 350 assentos.

A emissora pública espanhola TVE e o jornal El Pais citaram fontes do Partido Popular (PP), de Rajoy, que haviam sido informadas pelos bascos de sua decisão. Uma porta-voz do PNV disse que não poderia confirmar os relatos. Fonte: Associated Press.