Diário do Grande ABC



31/05/2018 | 11:33



Rio Grande da Serra ontem aprovou projeto pelo qual se desfilia do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC. A cidade comandada pelo prefeito Gabriel Maranhão (sem partido) virou as costas para a entidade que lhe proporcionou acesso a série de benefícios nos últimos anos, deu de ombros à história e desprezou a regionalidade, que é a maior marca do Grande ABC.



Graças à intermediação do Consórcio, Rio Grande da Serra foi contemplada com recursos para a área de Mobilidade Urbana. Por meio do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) Mobilidade, ocorreu a implantação do corredor de ônibus, com orçamento de R$ 44,4 milhões.



Só para se ter uma ideia da importância do valor da obra, basta comparar com a projeção do Orçamento do município para 2019, que é de R$ 97,9 milhões. E não foi somente este projeto que vingou graças à atuação do colegiado. Existem 11 remoções de áreas de risco, 166 atendimentos da Fundação para o Estudo das Deformidades Crânio-Faciais e ainda a instalação de 28 placas de sinalização de mananciais.



Para manter a retaguarda do Consórcio, Rio Grande da Serra deve contribuir mensalmente com 0,17% de sua receita corrente líquida. Em números atuais, R$ 108 mil por ano, o que equivale a R$ 9.000 por mês. Menos do que a metade do salário de Maranhão, que hoje recebe R$ 19,5 mil.



Caro prefeito, nem é necessária análise mais apurada para identificar o mau negócio que coloca em curso. É de causar estranheza, principalmente se for levado em conta que o senhor já foi presidente do Consórcio.



Depois de aprovado (por 11 votos a dois) na Câmara, o texto volta às suas mãos para que seja protocolada a saída da entidade. Ainda há tempo para reflexões. Coloque na balança as vantagens e os custos. Converse com seus colegas e também com os munícipes. Avalie bem se vale a pena entrar para a história como o responsável por sair do Consórcio.

A decisão é sua.