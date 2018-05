Medidas para subsídio a caminhoneiros inclui corte de R$ 59,00

31/05/2018 | 10:57



Os cortes anunciados pelo governo para bancar o subsídio aos caminhoneiros chegam à redução de poucas dezenas de reais. A Medida Provisória 839 detalha, por exemplo, que o programa de estudos, projetos e planejamento de infraestrutura de transportes do Ministério dos Transportes sofreu corte de R$ 59,00. O valor é suficiente para comprar duas caixas de canetas esferográficas de cor azul no comércio.

Outra área com corte de poucos reais é o programa de gestão e manutenção do Ministério do Desenvolvimento Social, que sofreu corte de R$ 225,00 no orçamento para as atividades de administração da unidade. O corte é suficiente para comprar um único cartucho de tinta para impressora.