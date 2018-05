Fazenda fará coletiva para detalhar medidas fiscais do pacote aos caminhoneiros

31/05/2018 | 10:16



O Diário Oficial da União (DOU) traz nesta quinta-feira, 31, uma edição extra com 96 páginas com as medidas fiscais que vão bancar o pacote acertado com os caminhoneiros. O Ministério do Fazenda vai conceder coletiva ainda nesta manhã para explicar as medidas. O secretário da Receita Federal, Jorge Rachid, vai comandar a coletiva.