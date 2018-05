PIB da Índia tem expansão anual de 7,7% no trimestre até março e supera previsão

31/05/2018 | 09:49



O Produto Interno Bruto (PIB) da Índia cresceu 7,7% no trimestre até março, na comparação com igual período do ano anterior, de acordo com dados oficiais divulgados nesta quinta-feira. O resultado foi impulsionado pela maior força dos setores de construção e de serviços, o que fez o PIB superar a previsão de alta de 7,4% dos analistas ouvidos pelo Wall Street Journal.

No trimestre até dezembro, a alta havia sido de 7,0% na comparação anual. O novo resultado representa, portanto, uma aceleração na economia indiana. No ano fiscal até março, o avanço foi de 6,7%.

O fortalecimento dos números mais recentes sugere que já se dissiparam os efeitos negativos da ação do governo do premiê Narendra Modi contra cédulas de dinheiro de alto valor e também a implementação de um novo imposto sobre bens e serviços, em julho. Fonte: Dow Jones Newswires.