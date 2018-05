Humor e drama para pensar aonde se vai por amor

31/05/2018 | 08:20



Uma história de amor entrelaçada com episódios da Segunda Guerra Mundial tendo como cenário os campos de batalha na Itália. Mas tudo, porém, começa em Nova York, em 1943.

Enquanto a guerra avança pela Europa, mobiliza as principais potências do mundo e mata milhões de pessoas em seus sangrentos conflitos, Arturo e Flora vivem uma complicada história de amor. Para conseguirem se casar, Arturo, vivido pelo italiano Pif, que também assina o roteiro e dirige esta comédia irônica, precisa de nada menos do que a aprovação do pai de Flora, interpretada por Miriam Leone. Isso porque a moça já estava prometida para o filho de um mafioso. Mas o sogro vive num pequeno vilarejo da Sicília, na Itália.

E como chegar até lá? Alistando-se no exército americano que está prestes a desembarcar na ilha italiana para pôr fim ao regime fascista. Há ainda outra trama dentro da história - para além das situações enfrentadas pelos soldados: a espera de um menininho por seu pai, que foi para a guerra, e sua rotina durante o conflito. Humor e drama para refletir sobre o amor, a máfia e a participação americana na Segunda Guerra Mundial.

Em Guerra por Amor / In Guerra per Amore

(Itália/2016, 99 min.)Dir. de Pif. Com Pif, Miriam Leone

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.