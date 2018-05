Willians cai nas graças de Marinho

Raphael Rocha



31/05/2018 | 07:00



<EM>O vereador Willians Bezerra (PT), de Santo André, caiu definitivamente nas graças do pré-candidato petista ao governo do Estado, o ex-prefeito de São Bernardo Luiz Marinho. Não apenas pela concessão de título de cidadão andreense ao atual presidente estadual do petismo. Willians tomou a frente na difusão da campanha de Marinho por Santo André. Tem organizado reuniões com lideranças locais, buscado formas de financiamento do projeto eleitoral e defendido o nome de Marinho em discussões políticas. Muitos filiados dizem que Willians costuma divulgar a candidatura de Marinho mais até do que vereadores de São Bernardo que conviveram com o petista como prefeito do município.

BASTIDORES



Explicação

Integrante do Comugesan (Conselho Municipal de Gestão e Saneamento Ambiental de Santo André), Sandro Nicodemo argumentou que sua ação contestando o processo de eleição da ex-vice-prefeita de Santo André Oswana Fameli “foi protocolada exclusivamente” em nome dele. “O documento não foi apresentado para apreciação em reunião ordinária do Comugesan, apesar de todos os componentes estarem acompanhando meus passos e atuação no colegiado, não sendo possível afirmar se o Comugesan apoia ou não o documento protocolado”, escreveu Nicodemo, à coluna. “Acredito que a justiça será feita e um novo processo eleitoral transparente e democrático será realizado, demonstrando que os vícios, como mencionado na nota, não devem prevalecer sobre os interesses do cidadãos de bem”, adicionou ele, dizendo que os representantes do Comugesan são “sérios” e que não vão ser coniventes “com irregularidades, ilegalidades e imoralidades”.

Prioridades

Durante evento regional do PRB há duas semanas, o vereador Rafael Demarchi (PRB), de São Bernardo, ouviu de caciques da legenda que terá garantida candidatura na eleição deste ano, desde que saia como estadual. A cúpula da sigla é apostar, como postulantes à Câmara Federal, no ex-ministro Marcos Pereira e no ex-secretário de Santo André e São Caetano Nilson Bonome.

Adiado

A Câmara de São Bernardo adiou por três sessões a discussão sobre as contas do ex-prefeito Luiz Marinho (PT). O TCE (Tribunal de Contas do Estado) deu parecer favorável à contabilidade, mas há movimento interno cogitando a rejeição. O tema retorna à pauta na data limite estabelecida pelo regimento interno para avaliação de contabilidade de prefeitos.

Apartidário

Grupo que liderou protestos na terça-feira pela revogação da taxa do lixo em Mauá, o Força Mauá encaminhou nota dizendo ser apartidário e que não lançará candidatos no pleito. Durante a manifestação, integrantes de siglas políticas da cidade se juntaram a esse bloco com objetivo de intensificar a pressão pelo cancelamento do tributo.

De novo

Vereador de São Caetano, Daniel Córdoba comunicou a direção estadual do PSDB sobre sua intenção de ser candidato a deputado estadual. Em 2014, concorreu a uma cadeira na Assembleia Legislativa e recebeu 5.427 votos. Para o pleito deste ano, a principal dificuldade será o fato de o prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB), apostar em seu filho, Thiago Auricchio (PR), como postulante a deputado estadual.

Suspenso

O diretório do PT em Rio Grande da Serra decidiu suspender, por 30 dias, os direitos partidários do vereador Marcelo Cabeleireiro (PT). O petista tem votado a favor de projetos do prefeito Gabriel Maranhão (sem partido), apesar de a direção municipal ter ordenado para que ele faça oposição à administração do ex-tucano. A suspensão foi assinada pelo presidente local, José Allmeida Freire, e vale até o dia 17 de junho.