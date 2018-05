Igreja celebra Corpus Christi com tapetes

Bianca Barbosa



31/05/2018 | 07:00



Uma das festas mais importantes da Igreja Católica é realizada hoje, com programação extensa. Trata-se de Corpus Christi, feriado usado para celebrar o corpo e sangue de Cristo com os tradicionais tapetes coloridos pelas vias públicas.

Padre Alex Daniel da Silva, do santuário de Santo Expedito, em Mauá, explica que trata-se de solenidade sobre a simbologia do corpo e sangue de Jesus Cristo, celebrada 60 dias após a Páscoa. “Ela retrata o verdadeiro significado da missa, que é a eucaristia”, diz.

A eucaristia foi oficialmente instituída por Urbano IV, com publicação da bula Transiturus, em 8 de setembro de 1264. Segundo o padre Alex, o sacerdote teve a ideia de simbolizar pão e vinho como o corpo e sangue de cristo. “Esse santíssimo corpo e sangue de cristo, pregado por todos nós, é o alimento descido do céu, que fortifica a alma. É a nossa eucaristia, parte da vida divina unida a Cristo. É o banquete da eternidade.”

Em Ribeirão Pires, a programação do feriado será realizada pela Paróquia Santa Luzia. Integrantes das comunidades católicas iniciaram ontem a confecção do tapete para a procissão em toda a extensão da Rua Padre Marcos Simoni – Centro (confira na arte acima). Há ainda atividades em Santo André, inclusive com a presença do bispo diocesano dom Pedro Cipollini, São Bernardo e Mauá.

“Essa celebração lembra a caminhada do povo de Deus em busca da terra prometida. Da mesma forma que nosso organismo tem necessidade física de alimento, nosso corpo espiritual tem sede e fome de Deus vivo dentro de nós”, considera o padre.