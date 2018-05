Professores decidem manter estado de greve

Bia Moço



31/05/2018 | 07:00



Professores da rede privada do Grande ABC aprovaram proposta do Sieeesp (Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino no Estado de São Paulo), apresentada ao Sinpro-SP (Sindicato dos Professores de São Paulo) em assembleia realizada ontem, mas mantêm estado de greve. O grupo aguarda os desdobramentos do acordo em âmbito estadual para decidir, no dia 6, o fim da mobilização salarial.

O acordo prevê a manutenção das cláusula da convenção coletiva por um ano, aumento em 15% da PLR (Participação nos Lucros e Resultados ) e reajuste salarial de 3%.

De acordo com integrantes do sindicato, os docentes acreditam ser a maior vitória já conquistada pelo setor. Mesmo assim, continuam com a postura de não pressionar o sindicato patronal paralisando as atividades por medo de retaliações. Segundo o presidente do Sinpro-ABC, José Jorge Maggio, o acordo é bom para todos. “Esperamos que a proposta se consolide. Caso o Sieeesp não mantenha a palavra, analisaremos os próximos passos.”

A entidade representa os professores da rede particular dos ensinos Básico, Superior e Sesi/Senai do Grande ABC. Há uma semana, os professores aprovaram estado de greve, já que optaram por não paralisar as atividades escolares por medo de retaliação.