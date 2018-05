Os 15 anos da Casa Mais Vida de Santo André

Terça-feira, 31 de maio de 1988 – ano 31, edição 6766

Manchete – Imposto retém um quarto do salário da classe média

Religiosidade – Mais de 30 mil pessoas recepcionaram a imagem da padroeira do Brasil no bairro Pauliceia, em São Bernardo.

A imagem de Nossa Senhora Aparecida chegou ao bairro na manhã de domingo e ali permaneceu até 20h, quando retornou a Aparecida.

Os 90 padres das paróquias do Grande ABC participaram da missa campal celebrada por dom Claudio Hummes.

A vinda foi uma homenagem ao Ano Mariano, instituído pelo papa João Paulo II em preparação ao segundo milênio que se aproximava.

Em 30 de maio de...

1918 – A guerra. Do noticiário do Estadão: a ofensiva no Ocidente.

Continuam os combates em toda a frente

Os aliados opõem-se às massas alemãs, sustentando-se em suas posições

Completa coesão entre os franceses e ingleses

Bombardeio de hospitais pelos alemães

1953 – Inaugurada a subdelegacia de polícia e a agência da Prefeitura de Santo André na Vila Prosperidade.

1978 – Setor automobilístico faz acordo. Metalúrgicos conquistam 11% e 13,5% de antecipação. Greve gerada com a parada histórica na Scania atinge o setor químico.

Hoje