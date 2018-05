Drake supera Elvis Presley com mais hits no top 10 da Billboard

30/05/2018 | 19:03



Drake superou Elvis Presley e emplacou seu 26º hit na parada de sucessos da Billboard com a música Yes Indeed. O rapper canadense se torna o quarto artista solo masculino com o maior número de singles entre os dez primeiros, ficando atrás apenas de Michael Jackson, Stevie Wonder e Elton John.

Confira a lista completa:

1 - Michael Jackson - 29 músicas

2 - Stevie Wonder - 28 músicas

3 - Elton John - 27 músicas

4 - Drake - 26 músicas

5 - Elvis Presley - 25 músicas

6 - Paul McCartney - 23 músicas

7 - JAY-Z - 21 músicas