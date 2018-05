Frota da EMTU permanece reduzida

Do Diário OnLine



30/05/2018 | 18:23



A EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos), que opera linhas intermunicipais nas regiões metropolitanas do Estado de São Paulo – transportando somente no Grande ABC cerca de 300 mil passageiros por dia, dos 1,7 milhão de toda São Paulo – permanecerá com atendimento reduzido devido aos transtornos criados pela greve dos caminhoneiros.

Amanhã (30), as concessionárias atenderão no pico da tarde com 82% da frota. No período da manhã, serão 80% dos carros. Nessa área operam normalmente cerca de 4.500 ônibus das 550 linhas.