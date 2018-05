Grupo The Manhattan é atração em São Paulo

Vinícius Castelli



31/05/2018 | 07:00



Conjunto criado em 1962, em Nova Jersey, Estados Unidos, o The Manhattans é conhecido como um dos principais nomes do cenário da soul music mundial. O grupo faz sua estreia no Brasil e se apresenta sábado, em São Paulo, no palco do Tom Brasil (Rua Bragança Paulista, 1.281), a partir das 22h.

O The Manhattans faz parte do movimento Philadelphia Soul, ao lado de bandas como The Stylistics, Blue Magic, Billy Paul, entre vários outros cantores e bandas consagradas.

No repertório da noite, os norte-americanos devem mostrar sucessos como Kiss And Say Goodbye, Hurt, Shining Star e Forever by your side (tema da novela A Gata Comeu), alem de vários outros clássicos de carreira.

A abertura do show fica por conta do chileno Fernando Carrillo, que presta homenagem ao maestro Barry White (1944-2003), conhecido por canções como Just The Way You Are, Never Gonna Give You Up e You Are The First, The Last, My Everything.

As entradas para o espetáculo custam de R$ 120 a R$ 240 e podem ser compradas pelos sites www.grupotombrasil.com.br e www.ingressorapido.com.br, além das bilheterias do local.