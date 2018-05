‘Os Corvos’ reflete sobre a morte

Miriam Gimenes



31/05/2018 | 07:00



Há quem diga que o corvo é quem traz a notícia da morte. Se é verdade ou não, não há como saber, mas os dançarinos e coreógrafos Luis Ferron e Luis Arrieta levam esta questão ‘popular’ aos palcos do Teatro Municipal de Santo André, domingo, a partir das 19h, com o espetáculo Os Corvos.

Juntos, eles tecem possíveis manifestos poéticos que tratam da morte e da vida através de uma obra coreográfica em forma de dueto. “Quando me deparei a ela (morte), pensar a morte deixou de ter o pesar pregado pela cultura ocidental e as suas crenças. Ao contrário. Pensá-la me levou ao encontro da vida e fez vislumbrar um presente sem passado ou futuro, apenas a certeza do presente como sentido vital e a morte como a certeza final. Talvez ‘Os Corvos não sejam os mensageiros da morte, mas da vida”, analisa Ferron.

Os ingressos serão gratuitos e distribuídos a partir das 18h, na bilheteria do Teatro, que fica na Praça 4º Centenário.