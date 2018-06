Professora andreense Sandra Feitosa lança livro infantil

Gabriela Lopes



Dividida entre as responsabilidades de ser professora e cuidar do lar, a andreense Sandra Feitosa sempre guardou dentro de si a paixão pela escrita nas horas vagas, à qual adotou como hobbie e escreveu seis livros, nunca divulgados. A situação mudou neste ano, quando decidiu apostar em um conto infantil, O Mistério da Casa Amarela (R$ 28, 15 págs.), para ser a sétima obra escrita e também a primeira a ser publicada. “Conto e crio histórias para os meus alunos todos os dias. Me dedico para formar estes leitores do futuro”, explica Sandra, que ainda ressalta a importância de despertar a curiosidade dos pequenos durante todo o tempo. Mergulhada no universo do conhecimento e pós-graduada em Educação Especial, a autora ainda foca na inclusão e trata o autismo na criação. O lançamento oficial será na Bienal do Livro, na Capital, no dia 5 de agosto, mas como autora independente é possível comprar a obra via internet.

Brinde esportista

Empresários da região, Omar Hamam Junior e Alex Peterka recebem mais de 100 convidados em inauguração de bar, em São Caetano. “O espaço foi criado no estilo pub para proporcionar uma experiência única aos visitantes que querem assistir a transmissões de jogos e atividades esportivas”, comenta Junior, que celebrou com festa e agitou a cidade.

Temperatura

Do verão ao inverno, empresário de São Bernardo José Luis Silva traz para sua casa de açaí, em São Bernardo, Festival de Caldos e Cremes. “Transformamos o local para entrar no clima da temporada”, comenta Luis, que também coloca chocolate quente no cardápio. A movimentação segue até o dia 30.

Resultado

Mães cadastradas na Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de São Caetano, receberam 40 kits de enxovais, em ação do bem. A entrega foi feita durante chá beneficente, oferecido pelo Fundo Social de Solidariedade da cidade. “Essa corrente é fortalecida em conjunto”, diz a presidente do Fundo, Denise Auricchio.

De casa

Ele trabalhava em uma rede de móveis e resolveu abrir a própria marca. Do Vale do Paraíba a diversas cidades do Estado, o empresário Mauricio Leite, ao lado de Nelsiano Ferreira, conquistou o público e, como reflexo de expansão, inaugura quatro lojas no Grande ABC. A próxima unidade prevista para abertura será em Mauá, no dia 28.