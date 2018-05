Filho de Liam Gallagher é o novo garoto-propaganda da Saint Laurent

30/05/2018 | 17:18



Filho músico Liam Gallagher e da atriz britânica Patsy Kensit, Lennon Gallagher, 18 anos, tenta se manter longe dos holofotes e levar uma vida discreta - em seu Instagram -, apesar de possuir mais de 99 mil seguidores, só estão postadas 40 fotos.

Lennon decidiu investir na carreira de modelo e, após estrear nas passarelas da Burberry em setembro de 2017, agora é o mais novo garoto-propaganda da Saint Laurent.

No filme dirigido pelo fotógrafo David Sims, o jovem aparece com calça skinny, botas de bico fino e camisa preta sobre casaco de pelúcia com estampa de onça. Tudo em um clima muito rock'n'roll, claro - afinal, o pai e o tio, Noel Gallagher, fundaram uma das bandas mais populares na década de 1990, o Oasis.