Enquanto desnuclearização for possível, visamos cúpula com Kim, diz Casa Branca

30/05/2018 | 16:33



A porta-voz da Casa Branca, Sarah Huckabee Sanders, afirmou nesta quarta-feira que, enquanto a desnuclearização da Coreia do Norte for mantida na pauta da possível reunião entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o líder do país asiático, Kim Jong-un, o lado americano seguirá "visando" a realização da cúpula do mais alto escalão em 12 de junho, em Cingapura.

Em coletiva na sede do governo dos EUA, ela revelou que o vice-chefe de Gabinete da Casa Branca, Joe Hagin, se reuniu hoje com autoridades norte-coreanas em Cingapura com vistas ao encontro planejado.

Sarah reforçou ainda que o foco de Washington nas intermitentes tentativas de aproximação com Pyongyang é obter a "desnuclearização total" da Península Coreana e, depois, "confirmação verificável" de que a exigência foi cumprida.

Sobre a China, a porta-voz alegou que Trump segue sendo "um bom amigo" do presidente do país, Xi Jinping, mas, mesmo assim, está combatendo as práticas comerciais "injustas" de Pequim, principalmente em relação à propriedade intelectual no setor de tecnologia.