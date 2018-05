Caminhoneiros põem o País nos trilhos

Do Diário do Grande ABC



O protesto dos caminhoneiros vai colocar o Brasil nos trilhos. Pleno funcionamento da política monetária depende da inflação anual ser menor do que 1% e próxima de zero. Nestas circunstâncias, a interação entre agentes econômicos (empreendedores e consumidores) atinge o ápice. A inflação próxima de zero condiciona o BC (Banco Central) a baixar a taxa de juros na mesma proporção. Ou seja, mantê-la perto de 1% ou 2% ao ano. Neste cenário, há retomada consistente do desenvolvimento.Com taxas de juros mínimas, as pessoas que têm dinheiro buscam alternativas de ganhos que não encontram em aplicações do mercado financeiro. Tendem a investir em unidades produtivas (indústrias, lojas e serviços). Esta movimentação gera empregos e aumenta oferta de bens e serviços. Por outro lado, famílias que não dispõem de dinheiro trilham dois caminhos.

Parte dessas famílias vai aproveitar-se das taxas de juros reduzidas para investimentos. Vai tomar dinheiro emprestado para montar negócios (indústrias, lojas e serviços). De novo o aumento da produção de bens e serviços disponíveis para consumo. Outra parte das famílias vai beneficiar-se dos juros reduzidos para fazer compras parceladas. Assim, cresce o comércio de casas, carros, viagens, roupas etc. Mais uma vez a pujança econômica cria condições para desenvolvimento. A somatização dessas iniciativas, seja de empreendedores ou consumidores, conduz a sociedade a seu principal objetivo: a prosperidade coletiva.

País com inflação tem dois sintomas importantes. Apenas um deles já é suficiente para causar transtornos. Um é procura maior que oferta de bens. Neste caso, um dos indicadores é o deficit público. O governo gastando mais do que arrecada. Outro são os reajustes de preços por setores monopolizados (como a Petrobras) ou oligopolizados (pequeno número de empresas ofertando bens).

Nos últimos anos assistimos às elevações sistemáticas do preço dos combustíveis. São preços administrados. O aumento repercute em toda cadeia produtiva, alimentando a inflação. Os gestores atuais da economia sabem disso. Aumentos sucessivos impactam de tal forma na inflação que obrigam à elevação da taxa básica de juros. É o caminho inverso ao desenvolvimento. Os reajustes foram sintomáticos. Parece que estavam tentando produzir inflação para justificar alta taxa de juros. Se essa era a intenção, a farra acabou. Com a redução do valor do diesel reivindicada pelos caminhoneiros, e a preservação dos outros preços, a inflação tende a convergir para 0% ao ano. Assim, o BC não terá argumentos para manutenção de tão elevada taxa de juros. É o retorno do País aos trilhos. Aos trilhos do desenvolvimento.

Paulo Egidio Teixeira é economista, mestre em Administração, diretor de receita da Prefeitura de São Caetano e professor da USCS nas disciplinas Gestão Tributária e Contabilidade Pública.

Palavra do leitor

Seminário

Parabenizo a todos os envolvidos na organização do evento (Se é Fake Não é News). Foi manhã (dia 26) bastante prazerosa na troca de informações. Se possível, gostaria de ser comunicado quando houver mais eventos deste tipo.

Diniz Villa Junior

Santo André

Coleta de lixo

Como sabemos, a paralisação dos caminhoneiros afeta diversos setores da sociedade, entre eles a coleta de lixo doméstico em Santo André. Muito preocupante esta situação, que beira a perigosa fronteira de Saúde pública, pois a proliferação de insetos e roedores – vetores de diversas doenças e que se multiplicam em escala alarmante, o que poderá causar em curto período de tempo surtos de doenças urbanas. Desde o dia 17 não se faz a coleta desses perigosos resíduos na Rua São Vicente, no bairro Jardim, e olha que estou falando de bairro nobre da cidade, muito próximo do poder municipal.

Nelson Chada

Santo André

Indignação

Brasil, País de vergonha, onde, infelizmente, não temos direitos, e sim somente deveres estabelecidos por leis. País no qual o cidadão paga mais de 90 tributos e ainda suporta carga tributária mais alta do mundo; onde os parlamentares são corruptos e 1/3 destes ainda é acusado criminalmente. E, como disse um grande mestre da sabedoria, ‘Para nós, um lustrador de botas honesto é tão bom quanto um rei honesto, e um varredor de ruas imoral é muito melhor e mais desculpável do que um imperador imoral’ (Sócrates). Vamos pensar em Brasil melhor e colocar no poder pessoas conscientes e com passado limpo. E, acima de tudo, que tenham propostas voltadas para a melhoria de vida da coletividade. Parabéns, guerreiros caminhoneiros por estarem segurando firme e peitando este governo que, graças a Deus, está no fim do mandato. E vamos às eleições.

Luciana Lima

Mauá

Sabesp

Gostaria de obter resposta da Sabesp esclarecendo por que desde o dia 24 a água em nossa rua tem sido cortada todas as manhãs, e quando é liberada volta sem pressão, não dando para reabastecer a caixa-d’água. Entrei em contato pelo 195 – protocolo 966797701, na manhã do dia 27 – e o atendente informou que não há nenhuma manutenção sendo feita nessa área e também não consta em seu sistema que esteja ocorrendo falta de água. Sendo assim, espero que o abastecimento seja normalizado.

Maria Aparecida Chitto dos Reis

São Bernardo

Forças Armadas

As Forças Armadas perdem grande oportunidade de tomar a direção do País, com intervenção militar. Tem greve não só de caminhoneiros, mas também a revolta de maioria da população quanto a impostos abusivos, preços de combustíveis altíssimos – resultado do maior roubo do mundo, ocasionado por bandidos no governo –, corrupção, desmando, políticos nada patriotas – que se preocupam em roubar fortunas incalculáveis –, e com governo fraquíssimo, mentiroso e incapaz. Não precisamos de tantos políticos, com tantas mordomias e assessores, sem moral alguma nem competência, não tratando de assuntos para o desenvolvimento da Nação e a maioria investigada por corrupção. Quem vai investir em País no qual se vai dormir com uma legislação e acorda-se com leis diferentes? Onde o trabalhador ganha pouco, e para a empresa custa mais que o dobro dos ganhos, só para satisfazer os encargos e impostos.

Elcio Carvalho

São Caetano

Roland Garros

Com a derrota de Bellucci o Brasil deve ficar sem representantes nas quadras de tênis (Esportes, dia 28). A saída de Rogerinho também foi anunciada, para tristeza dos fãs e milhares de amantes do esporte. Serão duas semanas de ausência nas quadras, bem como Bia Haddad Maia, que sairá de cena por um tempo. Após a série de jogadas, umas bem-sucedidas, outras não, Bellucci passa pelo drama de não poder participar das próximas competições. O Brasil ainda é favorito e conta com grandes nomes, que o coloca no topo de Roland Garros.

Thiago Valeriano Braga

Capital