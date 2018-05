Lições do caos

Do Diário do Grande ABC



Ao que tudo indica, o período de exceção causado pela greve dos caminhoneiros se aproxima do fim. Ontem, após nove dias de paralisação, finalmente os brutos começaram a se movimentar. Deixaram os acostamentos das estradas – aqui no Grande ABC na Via Anchieta e Rodovia dos Imigrantes – e lentamente reiniciaram a entrega de mercadorias, que é a sua função.

Ainda vai levar um tempo para que se retome a normalidade nas cidades, mas o primeiro passo foi dado, e tomara que não empaque, pois o País precisa seguir em frente.

Os nove dias em que durou o movimento dos transportadores escancararam graves deficiências em todos os setores. A classe política, principalmente o governo federal, mostrou o quanto pode ser inadequada e ineficiente. Quando o presidente Michel Temer e seus mais próximos auxiliares deixaram de subestimar o movimento e resolveram se mexer, a Nação já estava parada há dias.

A ganância e a falta de comprometimento também foram ampliadas. A começar por maus comerciantes que se aproveitaram da necessidade dos cidadãos para elevar preços ou, muito pior, oferecer produtos adulterados, como o posto de combustíveis de São Bernardo em que pessoas formaram enormes filas para comprar gasolina misturada a solvente, o que danificou veículos e gerou protestos.

A população como um todo também mostrou seu lado mais egoísta. Na iminência da falta de combustíveis, pessoas foram aos postos e, mesmo sem necessidade, compraram mais do que precisavam, acelerando a falta do produto e complicando ainda mais o que já estava difícil.

Por fim, os próprios caminhoneiros revelaram lado sádico e inconsequente. Depois de conseguirem se fazer ver e ouvir pela cúpula governamental e obterem boa parte do que estavam reivindicando, passaram a querer mais. Fazer exigências desmedidas e que contribuíram sobremaneira para o caos que se formou.

Tomara que todos aprendam.