PIB do 1º trimestre de 2018 está 5,7% abaixo do pico de 2014, diz IBGE

30/05/2018 | 14:26



Com a alta de 0,4% no Produto Interno Bruto (PIB) do primeiro trimestre deste ano em relação ao quarto trimestre de 2017, o nível de atividade econômica está 5,7% abaixo do pico da série histórica, registrado no primeiro trimestre de 2014, informou nesta quarta-feira, 30, Rebeca Palis, coordenadora de Contas Nacionais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Mais cedo, o IBGE informara que o pico do PIB em termos de nível era o quarto trimestre de 2014, mas o órgão corrigiu depois a informação.

O Comitê de Datação de Ciclos Econômicos (Codace) da Fundação Getulio Vargas (FGV) registrou o início da recessão no segundo trimestre de 2014 e datou o quarto trimestre de 2016 como o fim do período recessivo.