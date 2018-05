Paris Jackson deixa o desfile da Dior por causa dos cavalos na passarela

30/05/2018 | 13:50



Na última sexta-feira, 25, a Dior promoveu um desfile no estábulo do castelo de Chantilly, na França, para apresentar sua coleção cruise, claramente inspirada em motivos equestres. Mas nem todos gostaram da presença de cavalos durante o evento. Paris Jackson, filha do cantor Michael Jackson, que estava sentada na primeira fila, saiu no meio do desfile por se sentir desconfortável pela presença dos animais.

Ela amou a coleção e fazer parte do evento, mas ela é muito sensível quando trata-se de animais", declarou uma fonte ao portal E!.

Em seu Instagram, Paris confirmou que abandonou a o desfile, postando uma foto na qual aparece ainda no castelo, descalça, em uma poça d'água. "Sai mais cedo e fiz isso", escreveu.