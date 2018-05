Eletrobras está em negociação final com TCU sobre distribuidoras e venda de SPE

30/05/2018 | 13:35



O presidente da Eletrobras, Wilson Ferreira Junior, disse nesta quarta-feira, 30, que a estatal está em negociações finais com o Tribunal de Contas da União (TCU) para levar adiante o projeto de venda de seis distribuidoras e de sociedades de propósito especifico (SPEs). Conforme o executivo, o objetivo é concluir essas vendas nos próximos dois meses.

Em evento na capital paulista, o presidente da estatal defendeu que a capitalização da Eletrobras será importante para a sociedade, já que, em melhor condição financeira, a empresa poderá retomar sua capacidade de investimento e competir com os gigantes mundiais do setor de energia. "Se ela não for um player ativo com capacidade financeira adequada, os leilões do setor de energia serão menos eficientes para redução do preço teto."

Questionado sobre o ambiente regulatório, o executivo ressaltou a importância do projeto de reforma do setor elétrico, que está em discussão no Congresso Nacional. Ele destaca as discussões para solucionar o problema do GSF (risco hidrológico, no jargão setorial) e a proposta de liberação do mercado livre de energia. "É importante que tenhamos os incentivos corretos, tal como acontece no mundo. Aí poderemos ter o smart grid, a comercialização de energia no mercado spot em base horária (...) São melhorias importante para a modernização do sistema elétrico para o futuro."