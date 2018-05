Melo e Kubot abrem Roland Garros com vitória tranquila; Demoliner também ganha

30/05/2018 | 13:26



Cabeças de chave número 1 do torneio masculino de duplas de Roland Garros, Marcelo Melo e Lukasz Kubot estrearam com uma vitória tranquila no Grand Slam francês nesta quarta-feira. O brasileiro e o polonês bateram o italiano Marco Cecchinato e o húngaro Marton Fucsovics por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/5, em 1h24min, e garantiram classificação à segunda rodada desta disputa da mais importante competição de tênis realizada em quadras de saibro.

Com o triunfo, Melo e Kubot se credenciaram para enfrentar na próxima fase os vencedores do duelo entre a dupla formada pelos espanhóis Roberto Carballes e Guillermo Garcia-López e a parceria italiana de Simone Bollelli com Fabio Fognini. Este embate está programado para ocorrer apenas nesta quinta-feira em Paris.

Atuais vice-líderes do ranking de duplistas da ATP, o brasileiro e o polonês vêm apresentando um desempenho irregular nos últimos meses e só conquistaram um título em 2018, no início do ano, em Sydney, na Austrália. Nesta quarta-feira, porém, eles justificaram favoritismo sem maiores problemas nesta abertura de campanha na capital francesa.

Além de confirmarem todos os seus saques no confronto, Melo e Kubot aproveitaram duas de quatro chances de quebrar o serviço dos seus adversários, convertendo um break point no primeiro set e depois outro na segunda parcial.

E Melo não foi o único brasileiro a estrear com vitória nas duplas em duelos já encerrados nesta quarta-feira em Paris. O seu xará Marcelo Demoliner também abriu campanha com um triunfo. Ele e o mexicano Santiago González, dos azarões na luta pelo título desta chave, levaram a melhor sobre o checo Roman Jebavy e o bielo-russo Andrei Vasilevski em uma batalha de 2h28min ao vencerem os adversários por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/5), 6/7 (8/10) e 7/6 (7/2).

Com o triunfo neste confronto muito equilibrado e que contou com três tie-breaks, Demoliner e González avançaram para encarar na segunda rodada os espanhóis Feliciano López e Marc López, cabeças de chave número 12, que em outro confronto desta quarta-feira derrotaram os argentinos Andres Molteni e Guillermo Duran por 6/3 e 6/4.

Ainda nesta quarta-feira, em jogo previsto para fechar a programação do dia no torneio masculino de duplas Roland Garros, o brasileiro Marcelo Melo e o britânico Jamie Murray também estrearão na competição. Cabeça de chave número 4, eles terão pela frente o sérvio Dusan Lajovic e o alemão Florian Mayer.