Prefeitura de SP suspende 'situação de emergência' na cidade

30/05/2018 | 12:31



O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), declarou nesta quarta-feira, 30, que irá suspender a situação de emergência no Diário Oficial Cidade de São Paulo da próxima quinta-feira, 31. "Não há mais necessidade de ter situação de emergência na cidade", disse.

"A Prefeitura vai continuar atenta em relação ao dia a dia, aos desdobramentos, em especial com essa possibilidade de greve dos petroleiros, mas a situação de hoje, na quarta-feira, já é melhor do que a gente tinha na quinta-feira da semana passada", declarou Covas após reunião do Comitê de Gerenciamento de Crise, criado após a Prefeitura decretar estado de emergência na sexta-feira, 25.

Conforme anunciado na terça-feira, 29, a Prefeitura ingressará com uma ação na Justiça para garantir o abastecimento de serviços essenciais caso ocorra uma paralisação dos petroleiros. "Vamos insistir aqui até como um reforço da multa (aplicada em âmbito nacional pelo TST)."

Além disso, será decretado ponto facultativo na sexta-feira, dia 1º de junho. Os serviços emergenciais permanecerão abertos na data. "Para que a Prefeitura possa colaborar com a volta da normalidade, para que a gente possa inclusive aproveitar a sexta-feira para reabastecer a merenda nas escolas, para que a gente possa aproveitar a sexta-feira para reorganizar a Prefeitura como um todo", explicou Covas.

Ônibus

Às 10h desta quarta, 77% da frota prevista para o horário estava em circulação na cidade. "Isso também corresponde à queda da demanda. Diariamente, em condições normais, a frota de ônibus da cidade leva 9,5 milhões de passageiros. No dia de ontem (terça), levamos 6,8 milhões", ressaltou o prefeito.

Segundo Covas, as empresas têm diesel suficiente para operar até a manhã de sexta-feira, mas novas operações de aquisição de combustível devem garantir a circulação de ônibus até a manhã de Segunda-feira (4).

Eventos

Como a cidade recebe a Marcha Para Jesus nesta quinta-feira, 31, e a Parada do Orgulho LGBT no domingo, 3, a Prefeitura está com um "ponto de atenção" em relação à disponibilização de banheiros químicos, que não ainda chegaram à cidade por causa dos bloqueios de caminhoneiros. Por isso, operações com escolta da Guarda Civil Metropolitana (GCM) devem buscar os banheiros ainda nesta quarta-feira.

Segundo Covas, há uma expectativa de queda de público nos dois eventos, o que teria causado uma baixa de 90 para 50% do total de leitos reservados na rede hoteleira da capital. Mesmo assim, os serviços municipais oferecidos permanecerão na mesma expectativa de público de 2017.

Saúde

Todas as cirurgias eletivas marcadas para esta quarta-feira estão mantidas. Na terça-feira foram canceladas em quatro hospitais municipais, enquanto foram suspensas em todos os 12 hospitais municipais na segunda-feira.

Coleta de lixo

Todos os 100 ecopontos da cidade reabriram nesta quarta. "A nossa expectativa é retomar a coleta seletiva na cidade até a segunda-feira", disse Covas.

Educação

O fornecimento de alimentos perecíveis (ovos, legumes, verduras e ovos) para a merenda da rede de ensino municipal deve ser normalizado até sexta-feira da semana que vem, dia 8 de junho.

Após absenteísmo de 22% na segunda-feira, 9% dos professores faltaram ao trabalho na rede municipal de ensino na terça-feira. Além disso, o absenteísmo de alunos na segunda-feira (54%) caiu para 49 % no dia seguinte.

Combustível

A Prefeitura acredita que a partir de quinta-feira a situação dos postos de combustível deve se normalizar. Por enquanto, 16 postos da cidade são exclusivos para o abastecimento de veículos de serviços essenciais da Prefeitura, além da Eletropaulo e da Comgás. Além disso, 37 postos atendem prioritariamente funcionários públicos da Saúde e da Educação.