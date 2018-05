Região conta com combustível em cerca de 40% de seus postos

Do Diário OnLine



30/05/2018 | 12:20



O Grande ABC conta com combustível em cerca de 40% de seus postos. A informação foi confirmada ao Diário pelo presidente do Regran (Sindicato do Comércio Varejista de Derivado de Petróleo do ABCDMRR), Wagner de Souza. A região conta com cerca de 400 postos espalhados pelos municípios.

A expectativa é que, até o fim do dia, entre 70% e 80% dos estabelecimentos das sete cidades sejam abastecidos, porém em quantidades menores. Ontem, entre 10 mil e 15 mil litros foram entregues por posto. Hoje, a média deve ficar entre 5 mil e 10 mil litros.

“O problema maior agora é o álcool anidro, usado para misturar na gasolina. A substância vem por rodovias e ainda há algumas dificuldades e bloqueios”, disse Souza.

Abuso de preço

O presidente do Regran alerta para o fato de que alguns donos de postos de combustível têm se aproveitado da greve dos caminhoneiros para extorquir o consumidor.

Ele lembra que abusos devem sempre ser notificados aos órgão de defesa. “Alguns postos não estão colocando placas que indicam os preços dos combustíveis, o que descumpre lei federal. O estabelecimento é obrigado a ostentar os valores cobrados. Então, para não passar horas em uma fila e ao final ser explorado, preste atenção na tabela e questione. Se se sentir lesado, denuncie ao Procon”, orienta.