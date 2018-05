Temer não participa de reunião do comitê de crise que avalia greves

30/05/2018 | 12:04



Terminou pouco antes das 12h desta quarta-feira, 30, a reunião do comitê de crise do governo que tenta minimizar as ocorrências em função da greve dos caminhoneiros, que chega ao décimo dia. O grupo também discute a paralisação dos petroleiros, que começou na madrugada desta quarta. O presidente Michel Temer não participou do encontro.

Participaram da reunião os ministros Sérgio Etchegoyen (Gabinete de Segurança Institucional), Carlos Marun (Secretaria de Governo), Raul Jungmann (Extraordinário da Segurança Pública), Grace Mendonça (Advogada Geral da União), Valter Casimiro (Transporte), Eduardo Guardia (Fazenda), Rossieli Soares da Silva (Educação) e o ministro interino Joaquim Silva e Luna (Defesa).