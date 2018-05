Ameaça de tarifas dos EUA pode atrapalhar negociações planejadas com a China

30/05/2018 | 11:21



A decisão surpresa da Casa Branca de avançar com as tarifas e outras sanções contra a China ameaça atrapalhar as negociações comerciais programadas para este fim de semana, segundo pessoas com conhecimento do assunto em ambos os lados.

Uma equipe dos EUA deverá chegar em Pequim na tarde desta quarta-feira, disseram as fontes, antes da chegada planejada do secretário do Comércio, Wilbur Ross, no sábado. Membros da equipe dos EUA, formada por autoridades dos departamentos de Comércio, Tesouro, Agricultura e Energia e do escritório do Representante Comercial dos EUA, devem se reunir com seus colegas chineses para discutir as linhas gerais das negociações, disseram.

Mas se os dois lados não chegarem a um acordo sobre questões a serem discutidas, a viagem de Ross pode ser cancelada, disseram as pessoas.

"Se as equipes de nível operacional de ambos os lados não concordarem em nada, não haveria motivo para Ross fazer a viagem", disse uma das pessoas.

No entanto, se essas discussões forem bem, as pessoas disseram que as conversas de alto nível prosseguiriam conforme o planejado. Fonte: Dow Jones Newswires.