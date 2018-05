Em SP, rotina estudantil volta a ser alterada com paralisação e pais se dividem

30/05/2018 | 11:10



Pais de alunos de colégios particulares de São Paulo tiveram outra vez a rotina alterada pela paralisação dos professores. Algumas escolas cancelaram as aulas ou fizeram atividades alternativas nesta terça-feira, 29. Com movimento já baixo por causa da greve dos caminhoneiros, o que se viu em algumas instituições foram salas de aulas vazias.

Para a gerente comercial Patrícia França, de 41 anos, esta terça foi perdida. Ela gastou o pouco combustível que tinha para levar o filho Lucca, de 16 anos, à escola, mas o jovem, que estuda em tempo integral, teve apenas três aulas e voltou antes do horário convencional.

"A gente levou para a escola, mas tivemos de buscar mais cedo. Ele não teve aula e não conseguiu achar um Uber", diz Patrícia. Lucca até mandou uma foto da sala do Colégio Santa Maria, onde estuda, para a mãe: quase inteiramente vazia. "A gente faz um esforço. Abasteci o carro na semana passada só para levar as crianças na escola, mas gastamos gasolina à toa. O clima já está difícil. Vai parar a escola também?"

Outras atividades

A engenheira de alimentos Vanessa Moraes, de 46 anos, conta que o dia ontem foi diferente para as filhas. No Colégio Santa Clara, na zona oeste, escola da mais nova, de 7 anos, apenas atividades recreativas foram realizadas e Vanessa preferiu deixá-la em casa.

Já no Santa Cruz, colégio da mais velha, de 11 anos, os estudantes não tiveram aulas à tarde. Mas participaram pela manhã de atividades lúdicas e até discussões sobre o movimento dos professores. "Tentaram abordar de forma que eles (alunos) entendessem, com assuntos relacionados à educação, à democracia", diz ela. "É óbvio que não gostamos de não ter aula, ficamos apreensivos. Mas, se estão reivindicando algo que lhes parece pertinente, temos de discutir." As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.