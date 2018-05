PIB do 1º trimestre de 2018 sobe 0,4% ante 4º trimestre de 2017, revela IBGE

30/05/2018 | 09:29



O Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro cresceu 0,4% no primeiro trimestre deste ano em relação ao quarto trimestre de 2017, informou na manhã desta quarta-feira, 30 o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O resultado veio dentro do intervalo das estimativas dos analistas consultados pelo Projeções Broadcast, que esperavam desde uma estabilidade (0,00%) até uma expansão de 0,53%, e superou a mediana de 0,30%.

Na comparação com o primeiro trimestre de 2017, o PIB avançou 1,2% no primeiro trimestre deste ano. O resultado ficou dentro das estimavas dos analistas, que previam um avanço de 0,70% a 1,80%, e levemente abaixo da mediana positiva de 1,30%.

Ainda segundo o IBGE, o PIB do primeiro trimestre do ano totalizou R$ 1,641 trilhão. Os técnicos do instituto vão conceder entrevista ainda pela manhã para comentar os resultados.