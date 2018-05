Obituário - 30 de maio de 2018

Ademir Medici

30/05/2018 | 08:46



Renê Luiz Cassettari

(São Bernardo, 21-1-1927 – Santos, 29-5-2018)



Renê Cassettari entra na história municipal de São Bernardo como o seu primeiro diretor de Trânsito, cargo ocupado entre as décadas de 1950 e 1960. Foi ele quem implantou mãos únicas nas Ruas Marechal Deodoro e Jurubatuba, bem antes da abertura da atual Avenida Faria Lima.

Fez carreira na prefeitura. Atuou na Secretaria de Finanças e Diretoria de Recursos Humanos. Foi um dos fundadores da Associação dos Funcionários Públicos e da Agremiação Cultural e Estudantil de São Bernardo. Recebeu o título de Presidente de Honra do Palestra local. E atuou na desaparecida Folha de São Bernardo, criando a coluna “Periscópio Esportivo”.

É descendente de italianos, tanto pelo lado do pai, José Cassettari, como da mãe, Lídia Legnaioli. Casado com Neide Gadini, pai de José Américo (Keko) e Sonia (Tutu). Avô de Gabriel, Renê Luiz e Flavio.

Renê Luiz Cassettari parte aos 91 anos. Foi velado e será sepultado hoje – quarta, 30 – às 9h, no Cemitério de Vila Euclides.



Santo André



Pedro Almeida da Silva, 86. Natural de Monte Santo (BA). Residia na Vila Suíça, em Santo André. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



José Teixeira de Melo, 79. Natural de Presidente Bernardes (SP). Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Ezin da Silva, 75. Natural de Manhumirim (MG). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Luzia Benedita de Oliveira Boleli, 74. Natural de Santa Cruz do Rio Pardo (SP). Residia no Jardim Utinga, em Santo André. Representante comercial. Dia 28. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.



José de Oliveira Silva, 67. Natural de Soledade (PB). Residia no Parque Marajoara II, em Santo André. Dia 28. Vale dos Pinheirais.



Sueli Aparecida Camuri Crema, 66. Natural de Santo André. Residia na Vila Humaitá, em Santo André. Dia 28. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.



Josué Ferreira da Silva, 62. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Renata, em Santo André. Funileiro. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



João Luiz Paulino Trovilho Silva, 57. Natural de Santo André. Residia na Vila Linda, em Santo André. Dia 26. Vale dos Pinheirais.



Maria Gilda da Silva, 51. Natural de Manari (PE). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Sandra Regina de Oliveira, 49. Natural de Santo André. Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Professora de dança. Dia 28. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.



São Bernardo



Vladimir Manzano Merino, 87. Natural de São João da Boa Vista (SP). Residia no bairro Rio Grande, no Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério dos Casa.



Benedito Augusto da Silva, 82. Natural de Conselheiro Lafaiete (MG). Residia no bairro Taboão, em São Bernardo, Dia 26. Cemitério dos Casa.



Mitse Tomari, 82. Natural de Pederneiras (SP). Residia no Jardim do Mar, em São Bernardo. Dia 26. Crematório Vila Alpina.



Wanda Camargo Riboldi, 81. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 26. Cemitério de Vila Euclides.



Dulcinéia Bechtold Galatá, 76. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 26. Jardim da Colina.



Maria Pereira de Andrade, 74. Natural de Peçanha (MG). Residia no Parque São Bernardo, em São Bernardo. Dia 26. Cemitério dos Casa.



Armando Crispiniano Filho, 77. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 27. Jardim da Colina.



Waldir Antonicci, 72. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 27. Jardim da Colina.



Nivaldo Justino dos Santos, 60. Natural de São Caetano. Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 27. Cemitério do Baeta.



São Caetano



Luis Silvério, 97. Natural de Mococa (SP). Residia no bairro Santa Maria, em São Caetano. Dia 27, em São Bernardo. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Aparecida Ruiz Perente, 79. Natural de Brauna (SP). Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 27. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



José Magliaro, 77. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 27. Cemitério São Caetano, Vila Paula.



Osmar Tardini, 76. Natural de São Caetano. Residia no Centro de Santo André. Dia 27. Cemitério São Caetano, em Vila Paula.



Antonio Carlos Guimarães Bonfim, 64. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santa Maria. Dia 27. Cemitério das Lágrimas.



Diadema



Analza Orue Martinez, 73. Natural de Aquidauna (MS). Residia no Centro de Diadema. Dia 27. Cemitério do Araçá, em São Paulo (SP).



José Afonso Ferreira, dos Santos, 60. Natural de São Francisco (MG). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 27. Cemitério Municipal.



Altamiro Fogaça dos Santos, 49. Natural de Pindaí (BA). Residia no Centro de Diadema. Dia 27. Cemitério Municipal.



Mauá



Sebastião Mendes Veloso, 100. Natural de Caputira (MG). Residia no Jardim Columbia, em Mauá. Dia 25. Vale dos Pinheirais.



Djalma Baldiotti, 90. Natural de Matias Barbosa (MG). Residia no Jardim Itapark, em Mauá. Dia 22. Vale dos Pinheirais.



Hélia Mariana Souza Silva, 68. Natural de Cana Verde (MG). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 27. Cemitério Santa Lídia.



Jairo de Oliveira Lima, 59. Natural de Mauá. Residia na Vila Assis Brasil, em Mauá. Dia 27. Vale dos Pinheirais.



Lindaura de Albuquerque Silva, 58. Natural de Arapiraca (AL). Residia no Jardim Maringá, em Mauá. Dia 27. Vale dos Pinheirais.



Maria Aparecida da Silva, 54. Natural de Mauá. Residia na Vila Santa Cecília, em Mauá. Dia 27. Vale dos Pinheirais.



Ribeirão Pires



Olga Augusto de Oliveira, 85. Natural de Ribeirão Pires. Residia na Vila Suíça, em Ribeirão Pires. Dia 28, em Santo André. Cemitério São José.



Marieta Ribeiro Martins, 79. Natural de São João da Boa Vista (SP). Residia no Centro Alto de Ribeirão Pires. Dia 23. Vale dos Pinheirais.



Aparecido Santana, 72. Natural de Ribeirão Pires. Residia no Jardim Garibaldi, em Ribeirão Pires. Dia 23. Cemitério São José.