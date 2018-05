Em comício, Trump dispara ataques contra democratas e fala em muro com México

29/05/2018 | 22:37



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez duras críticas à oposição democrata em comício da campanha republicana nesta quinta-feira em Nashville, no Tennessee.

"Eles (os republicanos) querem abrir as fronteiras, não querem o muro (com o México), não querem defender nossos negócios", afirmou Trump.

Ao criticar explicitamente os líderes democratas do Senado, Chuck Schumer, e da Câmara, Nancy Pelosi, o presidente disse que eles "estão mais interessados em cuidar de criminosos" que da população americana.

Ao comemorar uma série de feitos que ele atribui a seu governo, como o corte de impostos e a diminuição do desemprego, Trump lembrou que ainda falta ser construído o muro com o México. "E, no final, nós vamos construir o muro e fazer com que o México pague por ele", prometeu.