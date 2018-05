A noite da italianidade em Santo André

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



30/05/2018 | 07:00



Câmara Municipal de Santo André realiza hoje, às 19h, sessão solene em homenagem à comunidade italiana local. Trata-se do retorno de uma festa que não é feita há quase dez anos, iniciativa do vereador Edson Sardano. Várias atrações serão apresentadas, com a presença de entidades como a Sociedade Cultural Ítalo-Brasileira, que foi fundada em 1900, e a Escola Spazio, que ensina o idioma italiano e que funciona desde 2001 na sede da Ítalo.

NA TV

Sobre a sessão solene, fala Tereza Drago, diretora da escola Spazio, de ensino da língua italiana. Assista em www.dgabc.com.br.

IMAGENS

1 – Em 1º de março de 1914, a Sociedade Savoia realiza a solenidade de batismo do seu primeiro estandarte, um presente do conselheiro Biagio Jacopucci trazido da Itália

2 – Em 26 de setembro de 1998, o lançamento da pedra fundamental da nova sede e centro cultural da Ítalo-Brasileira, na Avenida Caminho do Pilar, esquina com a Rua Airó. Marcos Murilo Moura Soares (o primeiro à esquerda), Irmo Cestari, Romano Romanini, Gentil Marcos Morin, Raul Antonio Bacchi, comendador Carlos Manias Neto, Fábio Piagentini, Amilcar Debone, Sadalla Melhen, Álvaro Nosé, José Carlos Laranjeira, Lino Antonio Vezzá, Paulo Piagentini, Marcos Lucchesi, César Lucchesi Cardoso, Renzo Bacchi, Dino Colonneli, Aparecido Ideneo Gulmini e Giovanni Piagentini.

História das Copas

QUARTA QUESTÃO

Qual foi o primeiro país africano a disputar uma Copa do Mundo?

A – Marrocos

B – Camarões

C – Egito

Resposta amanhã.

Resposta da terceira questão, ontem colocada:

Quantos gols o italiano Paolo Rossi, artilheiro da Copa do Mundo de 1982, na Espanha, com seis, havia marcado naquela competição antes do jogo contra o Brasil?

A – nenhum

B – 1

C – 2

A resposta certa é nenhum (alternativa A).

A metade de seus gols na Copa foram os três na vitória sobre o Brasil: 3 a 2.

Depois, Rossi fez mais dois na vitória italiana por 2 a 0 sobre a Polônia, na semifinal, e o primeiro dos 3 a 1 na decisão contra a Alemanha.



A História do Futebol na União Soviética (Drible de Letra)

Autor: Emanuel Leite Jr.

Formação: Jornalismo e bacharel em Direito

Trabalha no Superesportes, do Diário de Pernambuco

Contato: emanuel.leite.junior@gmail.com

Fonte: Ademir Takara, bibliotecário do Museu do Futebol.

Resumo – É apresentada outra face da Revolução Russa num intercâmbio com um aspecto muito popular da nossa cultura: o futebol. Assim como no Brasil, o futebol foi um esporte extremamente popular na URSS e mereceu grande atenção pelo seu caráter de afirmação da identidade e das instituições nacionais.



Diário há 30 anos

Domingo, 29 de maio de 1988 – ano 31, edição 6765

Especial – Segurança na Região Metropolitana. Grande ABC, principal ponto negro; estatística permite uma ação direcionada; Diadema faz caça aos pistoleiros, disputas em favelas preocupa São Bernardo.

Comportamento – Rampa de skate divide gerações em São Bernardo; coqueluche na rua e na pista junto ao Paço.

Ciência & Tecnologia (Diógenes Silva) – A união entre patrões e empregados japoneses, quinta reportagem da série do enviado especial ao Japão.

Hoje

Dia do Geólogo

Dia do Decorador



Santos do Dia

Joana d’Arc (França, 6-1-1412 - Inglaterra, 30-5-1431). Foi canonizada em 1920, sendo proclamada padroeira da França.

Fernando III

Camila Batista Varani

José Marello

Municípios Brasileiros

Celebram seus aniversários em 30 de maio:

Em São Paulo, Palestina, São Joaquim da Barra e Valparaíso

No Rio Grande do Sul, Barracão e Santo Augusto

No Pará, Conceição do Araguaia

Em Minas Gerais, Descoberto e São Félix de Minas

No Acre, Mâncio Lima

Fonte: IBGE