Lobo será 1º a passar por conselho ético da Câmara

Fábio Martins

Do Diário do Grande ABC



30/05/2018 | 07:00



O vereador Sargento Ivanildo Lobo (SD), de Santo André, vai inaugurar lista de sindicância interna e será o primeiro político da história de Santo André a passar por processo de comissão de ética e decoro parlamentar, acusado da prática de ofensas pessoais dentro do Legislativo. Na tarde de ontem, a Câmara aprovou, em plenário, com anuência de 19 vereadores, a instauração de grupo para apurar a conduta do parlamentar – o documento não teve apenas a assinatura de Willians Bezerra (PT), que estava ausente da sessão.

O pedido foi apresentado pela vereadora Elian Santana, correligionária de Lobo, tendo os demais pares como coautores do requerimento. Ela contestou a postura do colega, que, na semana passada, sugeriu que chamaria um homem da relação particular de Elian para resolver a situação da vereadora. “Trata-se o presente feito de representação solicitando investigação e apuração de práticas de condutas atentatórias contra o decoro parlamentar nas dependências desta edilidade, ocorridas nas últimas sessões ordinárias, mais precisamente nas sessões dos dias 17 e 21 de maio do corrente ano”, alega o texto, lido na íntegra pelo parlamentar Fábio Lopes (PPS).

“Tendo em vista que esta representação se funda no visível destempero do vereador Sargento Lobo, que ao longo das sessões proferiu palavras de dúbio sentido na tribuna desta Casa, constrangendo seus pares e induzindo de forma caluniosa a população contra o colegiado. Ainda ressaltamos que é comum serem proferidas por parte do nobre edil palavras ofensivas e pessoais contra aqueles que de alguma maneira se opõem às suas ideias ou ideologias”, acrescenta a denúncia protocolada.

Após o aval ao requerimento, Lobo utilizou a tribuna e fez contra-ataque aos colegas, expediente que elevou o clima de desgaste com a Câmara, mas disse, no entanto, que está tranquilo quanto à averiguação. “A não ser que tenham rasgado a Constituição (Federal), tudo que eu falo e faço está dentro da legalidade, mas pau que dá em Chico dá em Francisco”, ameaçou Lobo. Elian usou a palavra, na sequência, e lamentou a falta de postura do correligionário. “Ofendeu honra e moral. É muito desleal”. Ela citou ainda que irá acionar as executivas municipal e estadual do partido para relatar situação.

A partir de agora, cinco componentes serão escolhidos, mediante critério de proporcionalidade dos partidos políticos no Legislativo. “A bancada do PT vai discutir o requerimento, quem vai compor a comissão e qual linha vai defender no caso. Não está fechada a medida que será adotada”, frisou a petista Bete Siraque, que citou interesse em integrar o bloco. A definição dos nomes deve acontecer na terça-feira. A punição ao vereador pode variar de uma simples advertência, suspensão ou até cassação do mandato.