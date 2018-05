Debutante na Copa Paulista, Alex Flávio prevê dificuldade

Dérek Bittencourt



30/05/2018 | 07:00



A Copa Paulista concede ao campeão vaga na Série D do Brasileiro ou na Copa do Brasil. O vice fica com a classificação que sobrar. Mesmo assim, há quem lute por mais do que isso e os jogadores brigam para convencer os treinadores que têm condições de permanecer no clube para a próxima temporada. Este é o caso do recém-chegado zagueiro Alex Flávio, 25 anos, ex-Barretos.

Com contrato até o fim da Copinha, ele sabe das dificuldades da competição, mas espera cair nas graças do técnico Pintado e renovar vínculo para disputar a temporada 2019 no Azulão.

“Muitos clubes grandes, que participaram do Paulistão, estão também na Copa Paulista. Então, o meu primeiro pensamento é ajudar o time. Como consequência as coisas boas irão acontecer individualmente. Por isso, vou trabalhar com excelência para ficar no São Caetano no próximo ano”, disse.