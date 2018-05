Tigre enfrenta pior crise da história

Dérek Bittencourt



30/05/2018 | 07:00



A crise que já se desenhava desde o ano passado parece ter estourado no São Bernardo. Sem parceiros, patrocinadores e investidores, o clube está com salários de jogadores, comissão técnica e funcionários atrasados há pelo menos um mês – a equipe de reportagem apurou que há casos que ultrapassam este período. Ainda assim, a diretoria confirma participação na Copa Paulista, a partir de 5 de agosto, e o início dos treinos, antes marcados para 21 de maio, foi reagendado para segunda-feira, justamente por questões financeiras.

Sem revelar valores, o diretor executivo Edgard Montemor Filho confirmou que o clube passa por momento complicado, mas explicou o motivo de manter o time entre os participantes da Copinha – apesar de temer pelo futuro do Tigre.

“O clube passa pela pior crise, disparado, de todo o tempo, dos 14 anos do clube”, lamentou o dirigente. “Demos o ‘ok’ quanto à participação porque temos de 20 a 24 jogadores com contrato. A gente não jogando, continua com esses atletas com contrato. É competição regionalizada, então não gasta com hotel. Gasta no jogo, mas tenta buscar patrocínio. Se não tivesse jogadores, talvez optasse por não jogar a Copa Paulista. Como fecha a conta? Não fecha. Da forma como as coisas hoje estão, sem ajuda de ninguém, não fecha. Temos de dar nossos pulos. Infelizmente é essa a situação hoje”, afirmou.

Diferentemente da Série A-1, que provê verba da Federação por conta dos direitos de transmissão, a Copa Paulista não oferece dinheiro aos clubes. “E o que é dado na A-2 não dá para fazer uma competição para subir”, complementou o dirigente. “Não só para o São Bernardo. As equipes que não têm investidor, parceiro, passam por dificuldade grande.”

Segundo Edgard Filho, “o último mês não foi acertado totalmente” em situação que envolve jogadores – inclusive alguns que saíram também não receberam totalmente o que teriam direito –, comissão técnica e funcionários. “Estamos tentando arrumar patrocínio, parceiro, investidor. Desde o fim do ano passado a gente fez mais de 20 reuniões a respeito e continuamos fazendo, buscando.”

A voz do diretor são-bernardense não escondia a frustração com o momento pelo qual o clube passa. “Ficamos chateados, primeiro, por não estar cumprindo 100% com o que prometemos a atletas e alguns funcionários, comissão... A gente fica preocupado e angustiado com o futuro do clube. Não sei se tem mais algum motivo, além da crise, que impeça pessoas e empresários de olharem para o São Bernardo”, disse. “A cidade, as empresas de São Bernardo, nesses 14 anos, tirando algumas exceções, nunca olharam para o São Bernardo, nem no começo nem no meio nem agora. Infelizmente. Mas vamos buscar salvar o clube e fazer com que continue caminhando para frente, crescendo”, lamentou.