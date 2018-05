São Paulo fecha treino e divulga lista de relacionados com retornos

29/05/2018 | 20:18



Com os portões do CT da Barra Funda fechados na maior parte do tempo, o São Paulo encerrou nesta terça-feira a preparação para o duelo contra o Botafogo, na quarta, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes se enfrentam no Morumbi às 21 horas.

Anderson Martins, depois de cumprir suspensão, e Marcos Guilherme, fora do último compromisso tricolor por opção técnica de Diego Aguirre, serão opção do treinador para enfrentar os cariocas. O zagueiro deve ser titular. A lista com os 23 relacionados foi divulgada também nesta terça.

O treinador não terá Hudson e Militão, suspensos. No meio de campo, Petros e Liziero são os principais candidatos à vaga; na lateral direita, Régis deve ser acionado por Aguirre.

De olho no clássico com o Palmeiras no próximo sábado, Aguirre pode poupar atletas - não só pelo desgaste, mas também para evitar perder atletas pendurados, como Arboleda, Bruno Alves, Sidão e Régis.

Confira a lista com os atletas relacionados:

Goleiros: Jean e Sidão

Laterais: Bruno, Edimar, Régis e Reinaldo

Zagueiros: Anderson Martins, Arboleda e Bruno Alves

Volantes: Araruna, Jucilei, Liziero e Petros

Meias: Everton, Lucas Fernandes, Nene, Shaylon e Valdívia

Atacantes: Caíque, Diego Souza, Marcos Guilherme, Paulinho e Tréllez