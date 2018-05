Na região, 30% dos postos já têm combustível

Do Diário OnLine



29/05/2018 | 20:02



O Grande ABC já conta com 30% de seus postos abastecidos com combustível na noite desta terça-feira, segundo o presidente do Regran (Sindicato do Comércio Varejista de Derivado de Petróleo do ABCDMRR), Wagner de Souza.

A previsão é de que, devido à procura, os estabelecimentos que receberam os recursos hoje amanheçam nesta quarta-feira zerados. Uma rodada semelhante deve ser feita amanhã, suficiente para contemplar novamente entre 30% a 35% dos postos da região.

“A medida que os dias forem passando, vai enchendo o sistema. Porém é preciso continuar com essa batida. Não pode haver outra parada”, disse Souza.

Mais cedo, o presidente do Regran ressaltou que os abastecimentos ainda são pontuais e que a população necessita ter serenidade neste momento. “Há posto em que a gasolina nem chegou ainda, só existe o anúncio de que ela virá, e a fila de clientes já está enorme. É preciso que a população tenha calma e entenda que a situação está voltando ao normal.”

Este foi o caso do posto localizado na Avenida Prestes Maia, em Santo André, onde por volta das 11h30 três caminhões aguardavam escolta para retirar combustível na distribuidora e voltar para abastecer as bombas. Mesmo sem previsão, os motoristas formavam fila de três quarteirões.

O Grande ABC conta com 400 postos distribuídos nas sete cidades.