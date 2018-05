Ivete Sangalo e Gilberto Gil realizam espetáculo inédito

Vinícius Castelli



30/05/2018 | 07:00



Dois nomes muito conhecidos do cancioneiro brasileiro se unem no palco pela primeira vez para espetáculo inédito. Os cantores baianos Ivete Sangalo e Gilberto Gil se apresentam na sexta-feira, em São Paulo, no Allianz Parque (Av. Francisco Matarazzo, 1.705), às 21h30. Os portões abrem a partir das 18h30.

Donos de carreiras solo com discos como Expresso 2222, Refazenda, Refavela, Pode Entrar e Beat Beleza, os artistas aproveitam a oportunidade para mostrar ao público algo diferente do que fazem eu seus espetáculos: releituras de vários clássicos da música brasileira.

Quem quiser assistir ao evento e ainda não garantiu entrada deve se apressar, pois bilhetes para vários setores estão esgotados. Mas ainda é possível achar entradas para cadeira nível 1. Os valores vão de R$ 100 a R$ 200 e é possível comprar nas bilheterias do local e pelo site www.eventim.com.br.

O espetáculo inaugura espaço o Allianz Parque Hall, nova configuração para apresentações da arena multiuso, que tem capacidade para cerca de 11 mil pessoas.

AINDA GILBERTO GIL

No domingo o Canal pago BIS estreia, a partir das 19h, a terceira temporada do programa Vamos Tocar, que terá no total dez episódios. E o cantor e Gilberto Gil será o convidado do primeiro.

Comandada pelo músico Leo Gandelman, a série, gravada no estúdio do apresentador, no Rio de Janeiro, terá ainda nomes como Caetano Veloso, Paralamas do Sucesso e Zeca Baleiro ao longo dos episódios, sempre com música ao vivo e muita conversa.