Linha-4 do Metrô oferece mostras sobre Portugal

Vinícius Castelli



30/05/2018 | 07:00



Quem quiser saber mais sobre a cultura portuguesa tem boa oportunidade em São Paulo. A Linha 4-Amarela do Metrô recebe, de sexta até dia 29, em quatro estações, diversas exposições. Uma delas é Construtores do Brasil, que toma conta da Paulista e recorda o período das grandes navegações, com elementos que remetam, inclusive, à descoberta do Brasil.

A exposição Azulejo Português: Diálogos Contemporâneos é opção na Estação Fradique Coutinho. A Faria Lima recebe a mostra Cinema Português, que resgata os mais de 100 anos da produção cinematográfica lusa. Já a Luz conta com Potencial Econômico da Língua Portuguesa.