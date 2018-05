Região terá aulas de teatro gratuitas

Caroline Manchini



30/05/2018 | 07:00



Para os amantes do teatro que nunca tiveram oportunidade de vivenciá-lo na prática, ou simplesmente para aqueles que têm curiosidade em conhecer as técnicas de atuação, anotem na agenda a boa notícia. A ENT (Escola Nacional de Teatro), fundada há 25 anos e que forma atores profissionais em Santo André, convida hoje toda a comunidade a participar, gratuitamente, de aulas experimentais de teatro.

A ideia é, além de fortalecer a cena cultural na região, proporcionar aos participantes experiências únicas a partir da vivências teatrais. “Queremos também que as pessoas usem o teatro como ferramenta para o próprio desenvolvimento como ser humano”, afirma a diretora pedagógica do espaço, Andréa Weber.

As aulas, que têm duração de uma hora e meia e misturam de forma simplificada questões abordadas nos cursos realizados pela escola, serão voltadas para públicos de todas as idades.

Crianças de 6 a 14 anos poderão conhecer um pouco do universo artístico por meio de jogos teatrais, com foco em interpretação e cenas de improviso. Já para pessoas que tenham 15 anos ou mais a aula será voltada para exercícios de consciência corporal e vocal, bem como técnicas de atuação.

Quem tem vergonha de falar em público ou precisa melhorar o relacionamento interpessoal terá oportunidade de conhecer técnicas essenciais para desenvolver boa comunicação. Aos que buscam formação profissional será oferecida uma aula, no dia 6 de junho, seguindo a linha de ensino do curso técnico em teatro.

E ainda tem mais: no mesmo dia será organizada atividade exclusiva para pessoas com 60 anos ou mais, “Queremos mostrar que não é preciso se deslocar até a Capital para ter acesso à Cultura. Aqui em Santo André temos ensino de qualidade e ótimos espetáculos em cartaz. A ENT é prova disso”, finaliza Andréa. Os interessados devem entrar em contato pelo 4438-0960 ou pelo WhatsApp 98353-1996. As vagas são limitadas.

Aulas Experimentais – Teatro. Na Escola Nacional de Teatro. Rua Coronel Agenor de Camargo, 514, em Santo André. Hoje, a partir das 19h15 e dia 6, a partir das 15h. Grátis.