Andreense Giovana Marcucci celebra aniversário de 15 anos

Stefanie Sterci



02/06/2018 | 08:00



Graciosa

Sonho da andreense Giovana Marcucci realizou-se em pedrarias, na celebração de seus 15 anos. A debutante, filha de psicóloga e gestor de empreendimento da região, Renata e Miguel, respectivamente, completou o ciclo com tema Realeza, em espaço da cidade.

Movimentação

Empresa do ramo da beleza, Elaine Veríssimo participou de feira de estética, no Rio de Janeiro, que reuniu mais de 2.000 profissionais da área. Além disso, a proprietária da marca Árago está a todo vapor nos preparativos para inauguração de espaço no bairro Jardim, em Santo André, onde terá estrutura para aulas e eventos dedicados ao universo beauty.