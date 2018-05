Se preço do petróleo continuar alto, ANP poderá reestimar receitas, diz Mansueto

29/05/2018 | 16:17



O secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, disse nesta terça-feira, 29, que, se o preço do petróleo continuar alto, a Agência Nacional de Petróleo (ANP) e o Ministério de Minas e Energia (MME) poderão revisar a previsão de receitas com royalties para este ano.

"Se o preço subir ou cair, possivelmente teremos uma revisão. Mas os ministérios do Planejamento e da Fazenda apenas incorporam as projeções realizadas pela ANP e pelo MME", explicou.