Anne Hathaway fala sobre vida nos bastidores de Hollywood e dispara: - Eu tive algumas experiências ruins em sets de filmagem

29/05/2018 | 16:12



Oito Mulheres e Um Segredo já está disponível nos cinemas e conta com presenças ilustres como Cate Blanchett, Sandra Bullock e Anne Hathaway. A atriz, muito conhecida por ter vivido a Princesa Mia em Diário de Uma Princesa, abriu seu coração para a revista Glamour norte-americana. Anne contou que ficou muito feliz com o convite para participar do time (só composto por mulheres!) e brincou:

- Eu fiquei muito animada para participar do time. Era uma oferta bem grande! Eu ficava pensando comigo mesma: Não passe vergonha na frente de suas heroínas. Não passe vergonha!

Porém, nem tudo são flores, e a atriz chegou a falar sobre algumas experiências ruins pelas quais já passou em Hollywood:

- Eu tenho uma carreira de 20 anos e já tive algumas experiências bem ruins! Mas também tive algumas muito boas tanto com pessoas do sexo masculino, quanto com pessoas do sexo feminino. Apesar deles não te abordarem [no começo] com histórias ofensivas como as que foram compartilhadas nos últimos meses, eu tive algumas experiências ruins [de cunho sexual] nos sets de filmagem. Algumas delas são do começo da minha carreira, outras são mais recentes. Mas todas são inaceitáveis!

Ela também desabafou sobre a forma como já lidou com a raiva:

- Eu tenho um histórico com a raiva. Eu costumava fazer as coisas como se pudesse ser legal 29 dias entre 30 e, então, me dava permissão para não ser nada legal por um dia, com qualquer pessoa! Percebi que se eu pudesse me desapegar do julgamento e lidar com minhas próprias emoções no momento, não precisaria desse dia de folga. A raiva não te leva a um lugar pacífico. E, para mim, o objetivo não é a felicidade. O objetivo é a paz.

Anne também contou que ganhou uns quilinhos para interpretar um papel num filme, mas se sentiu pressionada a contar o motivo para isso, já que muita gente poderia acreditar que ela estaria grávida - e ela garantiu não ter ficado feliz com a sensação de ter de se justificar:

- Eu me senti como se estivesse lidando com boatos de gravidez! Acho bizarro sempre existir uma tempestade para superar [como se sempre fizessem da situação algo muito maior do que realmente é], mas tenho um histórico em ser humilhada por várias razões diferentes.