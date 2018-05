Fernanda Gentil desabafa sobre ficar longe dos filhos na Copa: Saudade dilacerante

29/05/2018 | 16:12



Desta vez, Fernanda Gentil resolveu publicar esse clique para lá de fofo, com os filhos Lucas e Gabriel. Mas a foto não veio sozinha, não! Como uma boa jornalista, a mãezona escreveu um textão daqueles, digno de arrancar algumas lágrimas:

A boca beija um, a mão alimenta o outro. O coração aquece os dois. Que sentimento é esse, meu Deus?! Que sentimento é esse que tenho o privilegio e a responsabilidade de sentir e carregar em dobro? E se ainda vier - e em quantas vezes vier - vou honrar e ser grata pro resto da vida. Não só isso, vou ser comprometida com ele até o fim dela também. Esse é o sentimento que cura, limpa e purifica. Que descobre e alegra. Que faz valer à pena. Que cobra, culpa e conserta. Sentimento que há dez anos me obriga - da maneira mais gostosa que se pode obrigar alguém a algo - a ser a melhor Fernanda que existe aqui dentro.

Ela continuou, falando sobre o desafio de cobrir a Copa do Mundo na Rússia e ter que ficar longe dos pequenos:

E estou escrevendo tudo isso porque acordei, vi essa foto, e explodi de amor! Explodi de vontade de dizer (se é que posso misturar essas duas palavras em uma frase só, mas com todo respeito): Cacete, Senhor, OBRIGADA!! Talvez já seja a saudade dilacerante batendo no meu peito e avisando que esses 46 dias de Rússia vão ser desafiadores. Mas ao mesmo tempo é a imensa vontade de tentar fazer com que eles, em cada um desses 46 dias, se orgulhem de mim um pouquinho. Meus amores, esse trabalho não vai ser tão rápido como o do dia a dia, mas o motivo é o mesmíssimo; é por vocês. Pela gente. E sempre vai ser.