Você sabe o que é cultura de doação?

De uns anos para cá o movimento pela cultura de doação tem crescido no Brasil motivando empresas e indivíduos a prestarem atenção nesta nova forma de cidadania, que tecnicamente se apoia em estratégias de captação de investimentos de empresas e voluntariado por meio de projetos, pesquisas, geração de renda e eventos, com auxílio da poderosa máquina tecnológica, que estimula cidadãos a formar grande rede de relacionamento a favor de uma causa. E como se dá esse estímulo?

Considera-se que as mudanças acontecem por causa de fatores importantes e complexos, como responsabilidade social, empatia, sensibilidade em abraçar uma causa, comprometimento do ser humano com a sociedade, amor, inteligência, entre outros pontos podem ser o que motiva empresas e pessoas a programar seus donativos financeiros ou se engajar em serviços de voluntariado.

Essa iniciativa se dá por meio de projetos ou ações individuais, onde o doador ou voluntário age por conta própria, por se sentir sensibilizado de alguma forma.

Os projetos voltados à cultura de doação seguem estratégias de captação de apoiadores de causa, parcerias de pequenas, médias ou grandes empresas, pesquisas e estratégias de divulgação, de marketing, com objetivo de transformar e inspirar o senso de coletividade. As redes digitais, como o Facebook, Instagram, Linkedin e outros, são fortes aliadas ao movimento.

Nessas redes, desde que começou o movimento no País, foram formados grupos com intuito de trocar informações e experiências de ações feitas com sucesso, e contribuíram para a expansão da cultura de doação tanto no Brasil como no mundo.

Não basta ser apenas sustentável. É preciso ter consciência de transformar pessoas, inspirando-as a tornarem seus sonhos reais e lucrativos.

Essa inspiração pode vir na forma de projetos educacionais criativos, inovador, como meio de ensinar jovens a construirem carreira mais segura e confiante.

E isso depende de investimentos com foco no desenvolvimento humano e na sustentabilidade. Todos nós temos sonhos, alguns realizáveis, outros não, porque dependem da união, do engajamento e da boa vontade dos mais experientes auxiliar na formação dos futuros empreendedores para o mercado de trabalho.

Dessa forma, seguimos trabalhando ativamente para o desenvolvimento humano e a visão clara e facilitadora do empreendedorismo para os jovens cidadãos brasileiros por meio de doações de parceiros empresariais e a participação de voluntários.

Cibele Lara é diretora executiva da organização social JA São Paulo – Junior Achievement.

Palavra do leitor

Editorial

Mais uma vez o Editorial deste Diário está primoroso (Opinião, dia 26). A inabilidade, a fraqueza e o descaso do governo Michel Temer em lidar com os problemas do cotidiano brasileiro são impressionantes. Com o preço dos combustíveis (e também do gás de cozinha) nas alturas, suas excelências não estão nem aí. Talvez porque vivam em outro planeta. Talvez porque não ponham a mão no bolso para custear essas despesas. Talvez porque não tenham vergonha na cara. Parte da culpa é do presidente da República, que permite que a Petrobras faça reajustes nos combustíveis diariamente. Se essa empresa está no vermelho e tem que prestar contas a seus acionistas não é da nossa conta. Ela que vá cobrar dos verdadeiros responsáveis por sua derrocada e não do povo brasileiro. O presidente da empresa não é escolhido pelos eleitores, mas o seu chefe é. Outubro está chegando. Chega de governo que dá um passo à frente e dois para trás.

Manoel Henrique A. Silva

Santo André

Unificação

Recentemente, uma leitora desta nossa querida coluna, Thelma Ribeiro, escreveu para externar seu desapontamento pelo motivo de o Cartão BOM Sênior não ser aceito também nas linhas municipais urbanas da Região Metropolitana de São Paulo (Gratuidade, dia 19). Assino embaixo – sem titubear – os pertinentes argumentos expostos e acrescento: será que esta demanda poderia ser pauta de discussão no nosso Consórcio Intermunicipal do Grande ABC? Por que não facilitar a vida do usuário senil em portar único cartão com validade municipal e intermunicipal? Na cidade de Guarujá, o passageiro idoso apresenta a carteira de identidade para o motorista, que libera a catraca. Já em Santo André, quando embarco em coletivo, sempre fico confuso se embarco pela porta traseira ou dianteira, além de observar o semblante nem sempre cordial do motorista. Saudações unificadas.

João Paulo de Oliveira

Diadema

Desperdício

Um tempo atrás fiquei sabendo que a Prefeitura de São Bernardo iria investir para diminuir as inúmeras interrupções no fornecimento de luz na cidade. Achei estranho. Deve ser a própria AES Eletropaulo para fazer isso. Na minha opinião, é dinheiro do contribuinte jogado fora! Agora, meses depois, as interrupções são muito mais numerosas, e em dias sem chuva nem ventania. É difícil passar uma semana sem isso, o que causa perda de trabalho no PC, o portão elétrico não funciona, as luzes dos relógios ficam piscando etc. Gostaria de saber quanto a Prefeitura gastou para piorar a situação.

Serge R. Vandevelde

São Bernardo

Vale-tudo

Avizinham-se as eleições. Temporada de greves e publicidade oficial. Greves orquestradas pela oposição em prejuízo dos governantes, malgrado o mal que causam a todos. Publicidade oficial a custa dos cofres públicos financiando propaganda eleitoral futura. Não importa que, como prega o ditado, ‘elogio em boca própria é vitupério’. Vale-tudo. Afinal, o petróleo é nosso, mas o preço varia pela cotação internacional, melhorado com ISS (Imposto Sobre Serviços), ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) etc. Condenamos a ditadura, mas nada além do imposto único sobre minerais.

Nevino Antonio Rocco

São Bernardo

Aumento de bens

Em 2002 o salário mínimo era de R$ 200. Hoje chega à casa dos R$ 954, tendo aumento de 550%. Em 2002 assumi como deputado estadual, ficando por dois mandatos. Fui prefeito de Mauá de 2013 a 2016. Assim como a vida do brasileiro, a minha também mudou. Todos os valores são declarados em IR (Imposto de Renda) anualmente, o referente questionamento deste Diário (Política, ontem) só acontece porque meu IR esta acessível a todo e qualquer cidadão.

Donisete Braga

Mauá

Mistério

Esta greve dos caminhoneiros está cheirando mal! Principalmente agora, quando os petroleiros ameaçam parar! Quem está por trás de tudo isso?

Aparecida Dileide Gaziolla

São Caetano

Conta

Posto de combustíveis próximo onde moro tem capacidade de 40 mil litros em seu reservatório de gasolina. A R$ 4 por litro temos R$ 160 mil. Desse montante, com imposto de R$ 2,40 por litro, obtemos R$ 96 mil só de tributos. Como vendeu essa gasolina em quatro dias, temos R$ 24 mil por dia. Ora, somente um posto gera tudo isso de imposto! Se somar com os outros não vai caber tanto número aqui! Isso é roubo descarado! Sou a favor dessa paralisação. Chega disso!

Breno Reginaldo Silva

Santo André