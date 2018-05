Cadê o bom-senso?

Do Diário do Grande ABC



29/05/2018



Até o sétimo dia da greve dos caminhoneiros o movimento estava carregado de legitimidade. A impressionante elevação no preço dos combustíveis nos últimos meses, principalmente no diesel, justificava a interrupção das atividades. A reação inicialmente atabalhoada da cúpula do governo federal, que parecia subestimar o poder de mobilização dos transportadores, foi mais uma razão para que o freio de mão fosse puxado e que os brutos permanecessem estacionados à beira das estradas.

A partir da noite de domingo, entretanto, as coisas mudaram. No pronunciamento feito em rede nacional pelo presidente Michel Temer, a maioria das reivindicações da categoria foi atendida. Ponto para eles, que pela força da mobilização conseguiram se fazer ouvir pela classe política, que parece viver em uma bolha na Capital Federal, alheia ao que acontece na vida real.

Ontem, era só recomeçar a rodar, como toda a população esperava. Mas não foi o que aconteceu. Talvez por gostar dos holofotes e da atenção recebida, ou sabe-se lá por qual outro motivo, permaneceram imóveis. E a semana começou exatamente como terminou a anterior, com os caminhões parados, postos desabastecidos e uma série de outras ocorrências.

A população, simpática aos profissionais do volante apesar do caos causado por eles, fechou a segunda-feira, oitavo dia de greve, perplexa com os rumos que o movimento tomou e também pela falta de bom-senso dos envolvidos, que parecem insatisfeitos com o que conquistaram e agora querem mais.

Os caminhoneiros são importantíssimos para o País. Mas precisam entender que tudo tem limites, inclusive a paciência das pessoas e a tolerância das autoridades. É tênue a linha entre o apoio e o desprezo e não convém testar os limites.

Na sociedade, cada um tem o seu papel. O dos caminhoneiros é transportar bens, alimentos, combustíveis ou seja lá o que for, pois, como gostam de se autoproclamar, sem eles o Brasil não anda. É preciso que se lembrem disso e retomem suas funções.