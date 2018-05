Cleo publica vídeo por direitos iguais e recebe elogio do pai, Fábio Jr., por carreira musical: Minha filhota é incrível!

29/05/2018 | 14:12



Aos 64 anos de idade, pai de cinco e em seu sétimo casamento, Fábio Jr. mantém uma agenda de shows lotada e ainda sustenta o título de galã. Em entrevista ao jornal Extra, o cantor, casado com Fernanda Pascucci, disse que está muito feliz com o relacionamento e garantiu que o assédio das fãs não é visto como problema pela esposa:

- A Fê é muito tranquila quanto a isso, ela apoia e ajuda as fãs no que é possível.

Apaixonado pelo que faz, Fábio acredita que não tem segredo para aguentar o pique:

- Graças a Deus eu faço o que eu amo e é isso que me motiva a cada dia.

Seguindo os passos do pai, em março deste ano, Cleo lançou o EP Jungle Kid - que, inclusive, já ganhou o primeiro clipe. Durante a entrevista, além de definir a filha como muito segura nas atitudes e palavras, o que lhe confere uma personalidade forte, Fábio revelou que sempre a motivou a seguir carreira na música:

- Eu sempre disse para a Cleo que ela canta muito e deveria gravar algo. Ela participou do meu CD em 2015 e acho que depois disso pegou gosto para a coisa. Minha filhota é incrível! E nessa coisa de filho eu mando bem, né?!

Por Direitos Iguais

Na noite da última segunda-feira, dia 28, Cleo resolveu fazer um manifesto em seu Instagram, criticando a política da plataforma que pode tirar do ar fotos e vídeos em que apareçam mamilos de mulheres.

A cantora um ensaio em que aparece vestindo camiseta branca, deixando os seios em evidência. Na localização, ela escreveu Por Direitos Iguais e começou seu texto dizendo que Meus seios não são órgãos sexuais. Antes, são órgãos feitos para alimentar um bebê!

É MACHISMO eu não poder expor meus seios da forma que eu quero em uma plataforma digital e ela apagar minha foto por isso, enquanto um homem pode posar sem camisa e ser tratado normalmente. Eu tenho que manter meus seios presos porque um homem pode se sentir atraído??? Então como eu me visto deve ir de acordo ao que um homem pensa? Eu também me sinto atraída por homens, por diversas razões, mas não saio por aí desrespeitando eles ou usando isso como desculpa para reprimi-los. Dito isso, espero que nenhuma mulher tenha que ficar se explicando sobre como usa seu corpo ou não.

Em seguida, Cleo explicou sobre as consequências negativas do machismo para as mulheres:

A erotização das formas da mulher é uma construção cultural machista que oprime e cerceia a mulher das mesmas pequenas e sutis liberdades que o homem tem. E que fique bem claro que cada uma faz o que quer, seja se mostrando ou se cobrindo! Então, não julgue uma outra mulher que está apenas lutando pra ser quem ela quer ser, assim como todo homem tem direito, nós também temos!

E continuou:

E aqui vai meu vídeo lindo que estou apaixonada, pois é bem esse tipo de erotização que faz parecer que expondo meu corpo eu quero necessariamente causar algo em vocês, homens! Vocês realmente acreditam na balela de que a testosterona faz vocês serem estúpidos? Que pena! Espero mais de vocês! E das mulheres que tem sido completamente oprimidas por esse pensamento e nem percebem, acordem, irmãs! Tá em tempo!

Por fim, ela fez um apelo às políticas do aplicativo, marcando o perfil oficial deste:

Instagram conto com você contra o machismo, o sexismo, e a hipocrisia.