Em Roland Garros, Serena vence checa na volta aos Grand Slams

A norte-americana Serena Williams retornou com vitória aos eventos do Grand Slam. Nesta terça-feira, na sua estreia em Roland Garros, a ex-número 1 do mundo derrotou a checa Kristyna Pliskova, a 70ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/4) e 6/4, em 1 hora e 45 minutos.

Dona de 23 títulos do Grand Slam, Serena não jogava em um dos quatro principais torneios do tênis desde que havia sido campeã do Aberto da Austrália de 2017, quando já estava grávida do seu primeiro filho. E hoje apenas a número 451 do mundo, ela pouco atuou nesta temporada, só tendo participado dos Torneios de Miami e de Indian Wells no circuito da WTA.

Assim, a estreia em Roland Garros também foi seu primeiro jogo no saibro em 2018. E após triunfar no primeiro set no tie-break, Serena parecia com a vitória encaminhada ao abrir 4/2 no segundo. A rival ainda igualou o placar em 4/4, mas a norte-americana voltou a se impor para fechar a parcial em 6/4 e o jogo em 2 a 0. Na segunda rodada, Serena terá pela frente a australiana Ashleigh Barty, número 17 do mundo, que bateu a russa Natalia Vikhlyantseva (79ª) por 6/3 e 6/1.

Número 7 do mundo, a francesa Caroline Garcia precisou de apenas 58 minutos para derrotar Ying Ying Duan (111ª), por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/0. E sua rival na segunda rodada vai ser a chinesa Shuai Peng, número 41 do mundo, que bateu a sérvia Aleksandra Krunic por 6/3 e 6/4.

Também nesta terça-feira, a holandesa Kiki Bertens, número 22 do mundo, superou a bielo-russa Aryna Sabalenka (48ª) por 6/2 e 6/1. A sua adversária na segunda rodada de Roland Garros será a bielo-russa Aliaksandra Sasnovich (55ª), que aplicou 6/4 e 6/3 na checa Denisa Allertova.