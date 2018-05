Temer confirma Dácio Matheus como reitor da UFABC

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



29/05/2018 | 13:34



O governo de Michel Temer (MDB) publicou na edição desta terça-feira (29) do Diário Oficial da União a nomeação do professor Dácio Roberto Matheus como reitor da UFABC (Universidade Federal do ABC).

Com isso, chega ao fim uma novela que se arrasta desde novembro, quando Matheus foi o mais bem votado de lista tríplice de eleição interna para a reitoria. Em meio a falhas apontadas pelo Ministério da Educação no processo, Matheus foi designado para direção da universidade porque o reitor Klaus Capelle solicitou férias.

O Diário chegou a mostrar que Temer cogitou não seguir a tradição de referendar a eleição interna e nomear o segundo ou o terceiro colocados no pleito porque recebeu informações que Matheus teria ligações com o PT, seu adversário político.