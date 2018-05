China diz que posição dos EUA sobre tarifas contraria acordo alcançado

29/05/2018 | 13:27



O Ministério do Comércio da China afirmou nesta terça-feira que o anúncio do governo de Donald Trump sobre a aplicação de tarifas a importações chinesas foi algo "inesperado", mas também "dentro da expectativa". De acordo com um porta-voz do órgão, o movimento vai contra um acordo alcançado entre Washington e Pequim há algumas semanas. No entanto, ele apontou que a China irá defender seus interesses centrais.

Durante a manhã, a Casa Branca divulgou comunicado dizendo que os EUA estavam avançando com a ameaça de impor tarifas sobre importações chinesas e para restringir Pequim de acessar tecnologia americana. O movimento veio enquanto o secretário do Comércio dos EUA, Wilbur Ross, se prepara para se reunir em Pequim com autoridades chinesas no próximo fim de semana. Fonte: Dow Jones Newswires.